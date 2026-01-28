Stasera il Ludogorets Razgrad cerca di riscattarsi dopo la sconfitta in casa dei Rangers. La squadra di Hogmo affronta il Nizza, ormai eliminato, con l’obiettivo di conquistare i tre punti in modo da non perdere terreno in Europa League. La partita si gioca alle 21:00 e può essere decisiva per il passaggio del turno.

Il KO in casa dei Rangers ha complicato il cammino del Ludogorets Razgrad di Hogmo, chiamato quest’oggi a vincere in casa contro il già eliminato Nizza. Le aquile intanto attendono la ripresa di un campionato che li vede inseguire la vetta, evento raro da 15 anni a questa parte. Mancato il primo match point, la gara odierna è da vincere per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ludogorets Razgrad-Nizza (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Ludogorets Razgrad

Il match tra Rangers e Ludogorets Razgrad, valido per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta il penultimo turno della fase a gironi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ludogorets Razgrad

Argomenti discussi: Ludogorets Razgrad-Nizza (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Ludogorets - Nizza - Europa League; Ludogorets Razgrad; Pronostico Ludogorets - Nizza - Quote & Statistiche - 29 gennaio 2026, Europa League, Europa.

Pronostico Ludogorets vs Nizza – 29 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Ludogorets e Nizza si giocherà il 29 Gennaio 2026 alle 21:00 presso l’Huvepharma Arena. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

Roma, la probabile formazione per il LudogoretsLa Roma di José Mourinho – dopo aver vinto la prima edizione della Uefa Conference League, è pront all’esordio in Europa League. La squadra giallorossa esordirà contro il Ludogorets all’Huveoharma ... gianlucadimarzio.com