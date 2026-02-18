Lucio Presta contro Maria De Filippi | Sono stato schietto e non le è piaciuto Poi rivela cos' è successo con Lorella Cuccarini

Lucio Presta ha dichiarato di essere stato sincero con Maria De Filippi, ma lei non l’ha preso bene. Ha spiegato che durante una conversazione, ha espresso le sue opinioni senza filtri, e questo ha causato una tensione tra loro. Presta ha anche raccontato di aver avuto un confronto con Lorella Cuccarini, che ha portato a qualche malinteso. Il manager dello spettacolo ha aggiunto di aver vissuto esperienze intense nel settore, dove il confronto diretto è all’ordine del giorno. La vicenda continua a far discutere tra gli addetti ai lavori.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” L'agente dello spettacolo nel suo libro ha parlato anche del rapporto - che si è bruscamente interrotto nel 2012 - con la conduttrice Mediaset “Sono diventato l'agente dello spettacolo più importante d'Italia, racconto la mia storia perché ne ho viste tante e perché la mia vita è unica”. Così Lucio Presta spiega il perché abbia deciso di scrivere un libro. Un libro che sta facendo parlare e molto. Il titolo è una promessa: “L'Uragano” e il sottotitolo è una conferma di ciò che sta scritto tra le pagine “Sole, fulmini e saette”.🔗 Leggi su Today.it

Lucio Presta e il rapporto con Maria De Filippi: “Dice ai miei artisti che non li invita perché lavorano con me”Lucio Presta ha raccontato che il suo rapporto con Maria De Filippi si è raffreddato dopo aver lavorato insieme ad Amici nel 2012, a causa di alcune decisioni di quest’ultima.

Maria De Filippi a Striscia la notizia, finisce male: cos’é successoMaria De Filippi è stata protagonista di un episodio particolare a Striscia la Notizia, episodio che ha suscitato diverse reazioni.

