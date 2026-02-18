Lorello amaro | In Italia solo due impianti dobbiamo allenarci in Germania

Riccardo Lorello ha vinto il suo primo bronzo olimpico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e ha spiegato che in Italia ci sono solo due impianti, costringendolo ad allenarsi in Germania. Lorello, nato a Rho e cresciuto a Cinisello Balsamo, ha fatto sapere che questa situazione limita le possibilità degli atleti italiani di prepararsi al meglio. Durante la gara, l’atleta ha manifestato la sua soddisfazione per aver realizzato il sogno di vincere una medaglia a Milano, ma ha anche evidenziato le difficoltà logistiche che devono affrontare.

Le parole di Riccardo Lorello dopo il bronzo conquistato nei 5000 metri nel pattinaggio di velocità. L'azzurro, che ha coronato il sogno di vincere una medaglia olimpica nella sua Milano, essendo originario di Rho e cresciuto a Cinisello Balsamo, ha voluto sottolineare anche la mancanza di impianti per allenarsi in Italia.