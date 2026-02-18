A teatro arrivano in scena gli infermieri con lo spettacolo Le stagioni della cura

Nato dalla collaborazione con la compagnia Il Sicomoro e accreditato ECM per i professionisti, lo spettacolo non è più solo un semplice momento di formazione, ma è diventato un ponte verso la comunità. La vera novità di questa nuova tranche di repliche è infatti l’apertura alla cittadinanza e agli studenti, segno di una professione che, per sua stessa natura ontologica, va incontro alla persona in ogni fase della vita. Ispirato al nuovo Codice Deontologico 2025, lo spettacolo mette in scena il silenzio, l’ascolto e la responsabilità che definiscono l'identità infermieristica. Attraverso la metafora delle stagioni, il pubblico viene accompagnato nel percorso parallelo del professionista e del paziente: dalla “primavera” dell'ispirazione e della diagnosi, fino all'“inverno” del limite e del congedo, dove il gesto tecnico lascia spazio alla dignità umana.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Goldoni in scena al Teatro Masini con lo spettacolo “Gli Innamorati”

Leggi anche: A teatro il viaggio di ciò che l’infermiere è: oltre 300 persone per "Le stagioni della cura"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.