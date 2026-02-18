lo show sui beatles la leggenda rivive al cartiere carrara

Al Cartiere Carrara, si tiene uno spettacolo dedicato ai Beatles, una band che ha rivoluzionato la musica pop. La storia dei Fab Four, passata dall’esibizione al Cavern Club di Liverpool fino a conquistare le grandi platee degli Stati Uniti, continua a emozionare. Durante l’evento, i visitatori possono rivivere le tappe più importanti di questa formazione leggendaria, ascoltando le note di canzoni come

Se c’è qualcosa di incredibile, è la storia della band che ha creato il pop internazionale, che con un brano come "Love Me Do" passò dal noto Cavern Club a riempire tutte le date dei loro tour in America. Capelli a caschetto, stivaletti e lo stile inconfondibile che è stata la vera cifra di Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. Per rivivere quel momento fondamentale nella storia della musica, domani alle 21 arriva al Teatro Cartiere Carrara " The Beatbox. The Beatles legend ", che ripercorre la storia dei Fab Four in cinque grandi quadri. Ed è un’esperienza multimediale che si avvale degli strumenti dell’epoca, suonati da una tribute band che ha tutte le carte in regola per far rivivere quegli anni Sessanta che hanno cambiato la storia della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

