Atalanta schiaffo a Dortmund | il Borussia vince 2-0 tra polemiche e tensioni

L’Atalanta ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund, a causa di una prestazione meno lucida e di alcune decisioni arbitrali contestate. Il match, giocato a Bergamo, ha visto i tedeschi prendere il controllo fin dall’inizio, grazie a un pressing aggressivo. La partita è stata segnata anche da alcune tensioni tra i giocatori e dai fischi dei tifosi dopo alcune decisioni dell’arbitro.

Il “Muro Giallo” torna a essere un fortino inespugnabile per l’ Atalanta, che nell’andata dei playoff di Champions League cade per 2-0 sotto i colpi di un Borussia Dortmund cinico e arrembante. La compagine di Raffaele Palladino, colpita a freddo dopo soli tre minuti dalla specialità della casa di Guirassy, non è riuscita a trovare la chiave per scardinare l’organizzata retroguardia di Niko Kovac, subendo il raddoppio di Beier proprio quando l’intervallo sembrava poter offrire un rifugio sicuro. Una serata resa ancor più amara dalle frizioni diplomatiche tra le due dirigenze, che hanno trasformato il Signal Iduna Park in un catino di tensione sportiva e societaria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta, schiaffo a Dortmund: il Borussia vince 2-0 tra polemiche e tensioni Assalto al “Muro Giallo”: il pronostico di Borussia Dortmund-AtalantaIl Borussia Dortmund ha subito un attacco al suo “Muro Giallo” durante la partita contro l’Atalanta, causando preoccupazione tra i tifosi e i giocatori. Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta: marcatore e tiri in portaIl Borussia Dortmund ha battuto l’Atalanta perché i tedeschi sono più concreti sottoporta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions8#?u001f???:! {?u0012r??? {? (?c %K?*?]Y>u0007 [??~u000b???u000fyR???Q?L?>?<6????????u0015u001b??Ov8?c?u0010V???;R??>???????u??:g?u001f?s??W+?]?vd????:e?7?|??s????_????u001a??fb??? tuttosport.com Diretta/ Dortmund Atalanta (risultato 2-0) streaming video tv: tiro di Krstovic! (17 febbraio 2026)Diretta Dortmund Atalanta, streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Signal Iduna Park per l'andata dei sedicesimi di finale (Champions League 25/26) ... ilsussidiario.net Spalletti, schiaffo a Chivu: "Kalulu ha subito torti colossali, non si permetta di dargli del fesso" https://tinyurl.com/2r29s7fz facebook Il portiere sta facendo la differenza. Due vittorie contro Atalanta e Milan e si sale all’8º posto. Quelli del Milan picchiatori seriali. Fabiani mi fai schifo. Non c’entra un cazzo ma mi andava di ribadirlo. #SSLazio x.com