SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO LE ACCUSE DI CORONA ECCO LE SUE PAROLE

Alfonso Signorini decide di intervenire dopo le recenti polemiche sollevate da Fabrizio Corona e altri protagonisti del Grande Fratello Vip. Il conduttore rompe il silenzio per chiarire la sua posizione e rispondere alle accuse, riaffermando il suo ruolo e la sua professionalità in vista della prossima edizione del reality, prevista per marzo su Canale 5.

© Bubinoblog - SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO LE ACCUSE DI CORONA. ECCO LE SUE PAROLE Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le insinuazioni di Fabrizio Corona e di alcuni personaggi legati al Grande Fratello Vip, il reality che dovrebbe tornare a marzo su Canale 5. Contattato dal Corriere della Sera, il popolare giornalista e conduttore non entra nel merito della vicenda ma dice chiaramente di aver affidato tutto ai suoi avvocati. Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali. Corona arriva ad evocare il «Mee Too» americano e, sui social, all’indomani della puntata di Falsissimo disponibile su YouTube, afferma di aver ricevuto tante segnalazioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog Leggi anche: SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO LE ACCUSE DI CORONA. ECCO LE SUE PAROLE Leggi anche: Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: “Ho dato tutto in mano ai miei legali” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: Tutto in mano ai miei legali; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà; Alfonso Signorini rompe il silenzio: È tutto in mano ai miei legali. Le dichiarazioni sul caso Corona; Alfonso Signorini, il silenzio dopo le accuse e l’ipotesi di una replica studiata. Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo il caso Corona: “Tutto in mano agli avvocati”/ Sfogo durissimo - Alfonso Signorini risponde dopo il caso Corona: "Ho messo tutto in mano ai miei legali". ilsussidiario.net

