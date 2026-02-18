LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier e Rickaert in fuga a 100 km dall’arrivo

Silvan Dillier e Jens Rickaert hanno deciso di scappare a 100 chilometri dall’arrivo durante la tappa odierna del UAE Tour 2026. La fuga ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono in diretta ogni movimento dei ciclisti in corsa. Nel frattempo, i primi sprint intermedi vedono Jonathan Milan in testa, tallonato da Luka Mezgec e Ben Tulett, mentre le posizioni si alternano lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 11.31 Questa la classifica degli sprint intermedi: 1 DILLIER Silvan 8 2 MILAN Jonathan 8 3 MEZGEC Luka 5 4 TULETT Ben 5 5 DE SCHUYTENEER Steffen 3 6 VAN EETVELT Lennert 3 7 ØXENBERG Peter 1 8 PLAPP Luke 1 11.28 Grazie ai punti che raccoglierà al prossimo sprint intermedio Dillier andrà in testa a questa speciale classifica. 11.25 100 km all'arrivo! 11.22 Rimane stabile il vantaggio dei due fuggitivi che hanno 7? 45? di vantaggio sul gruppo. 11.19 Ricordiamo che il percorso odierno è completamente pianeggiante, eccezion fatta per gli ultimi 30 chilometri.