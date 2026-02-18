LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier e Rickaert in avanscoperta con 7? sul gruppo

Dillier e Rickaert sono partiti in fuga durante la tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver guadagnato circa sette secondi sul gruppo principale. La fuga si sta consolidando mentre mancano ancora 60 chilometri al primo sprint intermedio, che garantirà alcuni secondi di abbuono ai velocisti. La corsa procede a ritmo intenso, con i battistrada che cercano di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 10:32 60 km invece ci separano al primo dei due sprint intermedi che assegneranno i secondi di abbuono. 10:28 Siamo giunti a 140 km dall’arrivo di questa terza tappa dell’UAE Tour. 10:25 Superato il massimo vantaggio accumulato dai fuggitivi in questo inizio di 2026. Siamo ad oltre 7 minuti di margine per Dillier e Rickaert, superato così il margine che i fuggitivi avevano costruito nel Figueroa Classic (6’00”). 10:22 51 ciclisti sui 146 iscritti all’UAE Tour non hanno ancora conquistato una vittoria in carriera. 10:19 150 km all’arrivo di Jebel Mobrah. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in avanscoperta con 7? sul gruppo LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppoSilvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo svizzero Dillier al comandoIl ciclista svizzero Dillier ha preso il comando della tappa di oggi al UAE Tour 2026, grazie a una fuga riuscita durante la corsa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga a 160 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 10:12 Gruppo che continua ad offrire un'andatura cicloturistica e margine dei due fuggitivi che supera ora i 5 ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con la prima frazione ... oasport.it TRUCK TOUR – BANCA DEL CUORE 2025-2026 La prevenzione fa tappa a Rovigo Nell'ambito della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, Rovigo è pronta ad accogliere il Jumbo Truck di Banca del Cuore 2025-2026 Quando dal 21 facebook Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com