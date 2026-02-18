LIVE Sci alpino Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA | alle 13.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. 11.00 La classifica dopo la prima manche: 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 47.13 2 Lena Duerr – Germania – 47.95 (+0.82) 3 Cornelia Oehlund – Svezia – 48.13 (+1.00) 4 Camille Rast – Svizzera – 48.18 (+1.05) 5 Anna Swenn Laon – Svezia – 48.29 (+1.16) 5 Wendy Holdener – Svizzera – 48.29 (+1.16) 7 Lara Colturi – Albania – 48.39 (+1.26) 8 Emma Aicher – Germania – 48.45 (+1.32) 9 Katharina Huber – Austria – 48.68 (+1.55) 10 Katharina Truppe – Austria – 48.77 (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin verso l’oro. Alle 13.30 la seconda mancheMikaela Shiffrin si avvicina alla conquista dell'oro nello slalom femminile alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver dominato la prima manche.

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesco Saccardi con pettorale altissimo! Alle 13.30 la seconda mancheTommaso Saccardi si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto un pettorale molto alto, una scelta che potrebbe complicargli la gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Meillard regala l’oro alla Svizzera dopo 78 anni! Bene Saccardi; Federica Brignone nella leggenda: è oro anche nel gigante! Della Mea quarta; Sci alpino oggi 15 febbraio: slalom gigante femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, streaming, pettorali di partenzaSiamo pronti per vivere l'ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom ... oasport.it

L'INTERVISTA / Sci alpino femminile «è in ottima salute», ma nel maschile «avversari fortissimi da scalzare» facebook

ULTIMO APPUNTAMENTO Avete ancora voglia di sci alpino a #MilanoCortina2026 Perfetto: perché oggi c’è lo slalom femminile sull'Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo! Italia al via con Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker! p x.com