LIVE Italia-Svezia Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | una vittoria per rilanciarsi

L’Italia ha battuto la Svezia nel curling femminile alle Olimpiadi, spinta da una buona prestazione in gara. La vittoria permette alle azzurre di migliorare il loro piazzamento e di mantenere vivo l’obiettivo di qualificarsi alle fasi finali. La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con alcuni tiri decisivi che hanno fatto la differenza. A pochi minuti dall’inizio, gli spettatori possono seguire la diretta aggiornando le ultime novità.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Svezia, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo una prima giornata complicata le azzurre tornano sul ghiaccio per provare a risalire la china della classifica. L'Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani (alternate) ha iniziato il proprio torneo con due sconfitte. Le azzurre hanno esordito contro la Svizzera, venendo sconfitte 7-4, per poi arrendersi alla Corea del Sud per 7-2.

L’Italia ha iniziato la partita contro la Svezia, causa delle difficoltà nelle ultime gare, con l’obiettivo di cambiare rotta.

