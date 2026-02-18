LIVE Biathlon Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | Francia netta favorita l’Italia ci prova

La staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge sotto il segno della Francia, che si presenta come favorita dopo aver ottenuto i migliori tempi nelle qualifiche. L’Italia, invece, anima le speranze con una squadra determinata e pronta a mettersi in mostra, sperando di sorprendere le avversarie sul campo. La gara è appena iniziata e le atlete sono già in azione, con le prime salite e le piste che si fanno sempre più intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la prova a squadre delle donne sarà una delle prove più attese del programma a Cinque Cerchi di questa disciplina, in considerazione del livello agonistico che ci si aspetta. Un formata di gara in cui la Francia vorrà nuovamente ribadire il concetto di superiorità espresso in questi giorni in terra altoatesina. La condizione fisica degli alfieri d’Oltralpe e la preparazione degli sci si sono rivelate finora straordinarie e la pioggia di ori che ne è conseguita non è una sorpresa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Francia netta favorita, l’Italia ci prova LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci provaOggi ad Anterselva va in scena la prima gara del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante, Francia favoritaL’Italia ha sorpreso tutti nella staffetta maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance convincente e a un finale emozionante. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia d'argento nella staffetta mista, ottima partenza azzurra; LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia argento dietro la favorita Francia; LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Francia, la legge dei più forti! Italia lontanissima; Vittozzi giù dal podio per un soffio, Wierer sprofonda: rivivi il LIVE. A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta femminile e streamingDomani si terrà la staffetta femminile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento fissato mercoledì 18 ... oasport.it Staffetta biathlon donne Olimpiadi 2026: orario e dove vederlaDomani, mercoledì 18 febbraio, si disputerà la staffetta femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara prenderà il via alle ore 14.45 ad Anterselva, con l’Italia ... it.blastingnews.com Nicola Liberti Naufraga la staffetta maschile di biathlon. Buone risposte dal curling femminile e maschile facebook Milano Cortina: Francia oro nella staffetta di biathlon, male gli azzurri. Argento alla Norvegia e bonzo alla Svezia, solo 14/a l'Italia #ANSA x.com