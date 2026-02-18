Lille-Stella Rossa Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il Lille di Genesio affronta la Stella Rossa di Belgrado in Europa League, dopo una serie di sconfitte che hanno messo in dubbio la sua presenza europea. La squadra francese cerca di invertire il trend negativo davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti arrivano determinati a ottenere un risultato positivo. La partita si gioca questa sera alle 21:00 e potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre. I giocatori sono pronti a scendere in campo in una sfida decisiva per il prosieguo del torneo.
Continua il momento nero del Lille di Genesio che cerca di rialzare la testa nei playoff di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado. I dogues ritrovano i serbi dopo oltre 2 mesi, da quando furono sconfitti di misura al Marakana in quello che fu l’inizio del declino delle certezze di una squadra apparsa anche in grado di impensierire le grandi della Ligue1. Sono 7. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lille-Stella Rossa (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Lille ha subito una sconfitta pesante contro la Stella Rossa di Belgrado, un risultato che aggrava il momento difficile della squadra di Genesio.
Europa League 2025-2026: Lille-Stella Rossa, le probabili formazioniProbabili formazioni di Lille-Stella Rossa, gara di andata dei playoff di Europa League 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21 all' Estade Pierre-Mauroy. sportal.it
Lille-Stella Rossa: probabili formazioni e dove vederlaVisualizzazioni: 0 Lille-Stella Rossa é una partita degli spareggi di Europa League. Il calcio d’inizio é previsto giovedì 19 febbraio allo Stade Pierre Mauroy. Si erano già affrontate nella 4a giorna ... calciostyle.it
