Florenzi e l’aneddoto su Lautaro | La sua è un’abilità ecco cosa fa per…

Ilnerazzurro.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Florenzi. Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi ha dedicato un’analisi approfondita a ciò che, secondo lui, rende Lautaro Martinez uno degli attaccanti più difficili da marcare in Serie A. L’ex difensore di Roma e Milan ha spiegato come il capitano dell’ Inter riesca spesso a sfuggire anche ai difensori più strutturati fisicamente, grazie a movimenti e intuizioni che appartengono al suo istinto naturale. Per Florenzi, infatti, ciò che rende Lautaro unico è proprio la sua capacità di anticipare ogni giocata prima ancora che il pallone arrivi. L’ex difensore ha ricordato come, durante la preparazione alle sfide contro i nerazzurri, lo studio delle mosse preventive dell’argentino fosse diventato un punto centrale del piano difensivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Alessandro Florenzi annuncia l’addio al calcio - Il classe 1991 lascia il calcio all’età di 34 anni dopo essere rimasto svincolato dopo l’avventura gli anni con il Milan. Riporta gianlucadimarzio.com

Florenzi, addio al calcio: “Grazie di tutto amico mio”. Da ‘bello de nonna’ allo scudetto col Milan - Così Alessandro Florenzi ha annunciato l’addio al calcio a 34 anni, accompagnando il suo saluto con un video in cui scorrono bambini che rincorrono un pallone, ... Segnala repubblica.it

Florenzi ritirato: «Farai sempre parte di me». Dagli infortuni alla vittoria dell'Europeo: la sua carriera - Alessandro Florenzi con un lungo messaggio sui social ha annunciato l’addio al calcio a soli 34 anni: «Grazie di tutto, amico mio. Da ilmessaggero.it

Florenzi dà l’addio al calcio: il filmato girato al campo dedicato a ‘Francesco Valdiserri’ - L’ex capitano della Roma ha scelto l’impianto che prende il nome dal ragazzo rimasto vittima di omicidio stradale nel 2022 a soli 18 anni Alessandro Florenzi dice basta. calciomercato.it scrive

Caso Florenzi, Fonseca risponde a Mancini: «Sono sue opinioni, per me resta un'opzione» - Il tecnico della Roma è stato incalzato dopo le dichiarazioni del ct della ... Lo riporta ilmessaggero.it

Florenzi svela il suo calciatore preferito in Nazionale: “Il Milan forse mi ucciderà” - Il difensore del Milan ha da poco ha recuperato dopo un lungo infortunio che gli ha impedito di scendere in campo e ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Florenzi L8217aneddoto Lautaro Sua