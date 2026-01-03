Età dell’oro ma per pochi | cosa si nasconde dietro la crescita Usa

L'età dell'oro economico negli Stati Uniti rappresenta una fase di forte crescita e sviluppo, ma non senza sfide. Con un Pil di circa 30 trilioni di dollari e un incremento del 4,3% nel terzo trimestre del 2025, l’economia americana si distingue a livello globale. Tuttavia, questa crescita appare concentrata e potrebbe nascondere disparità e complessità che meritano attenzione per comprendere appieno il suo significato.

I numeri sono imponenti: l’ economia Usa supera quelle degli altri Paesi del G7 messe insieme, ha un Pil di quasi 30 trilioni di dollari e un tasso di crescita, nel terzo trimestre del 2025, del 4,3 per cento. Forte di queste cifre, presentando i dati del periodo luglio-settembre, Donald Trump ha gongolato parecchio parlando di «nuova età dell’oro». Eppure sotto il cofano di questa macchina che macina numeri impressionanti qualcosa si è inceppato. È per questo che gli americani sono preoccupati: ai loro occhi The Donald non è l’artefice del nuovo rinascimento, ma una minaccia. Donald Trump (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Età dell’oro, ma per pochi: cosa si nasconde dietro la crescita Usa Leggi anche: Il pil Usa a +4,3% nel terzo trimestre. Trump: “Età dell’oro grazie ai dazi”. Ma dietro ci sono gli investimenti in AI Leggi anche: Si nasconde dietro l'auto dell'ex moglie ma suona l'allarme del braccialetto elettronico: arrestato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. In pochi giorni, due bellissime notizie che raccontano la stessa cosa: una sanità pubblica che funziona quando competenze, lavoro di squadra e visione camminano insieme. Prima l’intervento al pancreas di altissima complessità realizzato al Ramazzini con l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.