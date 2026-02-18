Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow al Teatro Verdi

Da padovaoggi.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Sparrow ha portato in scena le sue strampalate dis-avventure al Teatro Verdi di Padova, causando entusiasmo tra il pubblico. Lo spettacolo, in programma dal 24 febbraio al 1 marzo, presenta una serie di scenette divertenti e sorprendenti, che coinvolgono personaggi improbabili e situazioni fuori dal comune. I protagonisti si muovono tra equivoci e colpi di scena, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La pièce ha già attirato molti spettatori curiosi di scoprire questa comicità originale e fuori dagli schemi.

Per la stagione di prosa in scena al teatro Verdi di Padova, dal 24 febbraio al 1 marzo, “Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow”. Le Stravaganti Dis-avventure di Kim Sparrow è una dark comedy che segue tre eccentriche intrappolate in una spirale di disperazione e tradimento. Kim, hipster quarantenne e manager di un negozio vintage, fa da mentore a Tussie, aspirante fashion designer non-binario sulla ventina. Il loro piano per rubare abiti di alta moda a una ricca cliente si complica quando Blatta, la più vecchia amica di Kim e ladra di professione, si inserisce con prepotenza nello schema.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

A Nardò Paola Minaccioni e “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”Paola Minaccioni arriva a Nardò il 17 febbraio per portare in scena “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow al Teatro Verdi dal 24 febbraio al 1 marzo 2026; Paola Minaccioni a Fasano con l’ironia graffiante di Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, commedia sulle sfide delle donne; A Nardò Paola Minaccioni e Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow.

le stravaganti dis avventureLe stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, commedia sulle sfide delle donneNARDO' (Lecce) - Il cartellone di prosa di Restare accesi, la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro comunale organizzata dall’amministrazione comunale, da ... corrieresalentino.it

Paola Minaccioni a Fasano con l’ironia graffiante di Le stravaganti dis-avventure di Kim SparrowLa Stagione di Prosa del Comune di Fasano, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, prosegue il suo viaggio nel teatro contemporaneo ospitando una dell ... brundisium.net