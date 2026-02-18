Le provviste per Carnevale Trovato con droga e contanti Arrestato un ascolano 42enne

Il 42enne ascolano è stato arrestato dai poliziotti di Ascoli, che lo hanno trovato con droga e denaro contante, causando l’intervento delle forze dell’ordine. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che l’uomo, già noto alle autorità, aveva nascosto due panetti di hashish del peso totale di 175 grammi, insieme a 13 grammi di cocaina e due dosi di Mdma, probabilmente destinate alla vendita. L’arresto si è verificato mentre il sospettato cercava di nascondersi tra le provviste di Carnevale, un periodo in cui l’attività di spaccio si intensifica.

Continuano i controlli anti spaccio di droga nel periodo delle feste di Carnevale. Dopo l’operazione di Offida, che ha permesso nei giorni scorsi di sequestrare diversi stupefacenti, gli agenti della sezione stupefacenti e crimine diffuso della squadra mobile di Ascoli hanno arrestato un 42enne ascolano, già conosciuto dalle forse dell’ordine per i propri trascorsi giudiziari, trovato in possesso di hashish per un peso complessivo di grammi 175 in due distinti panetti, più ulteriori 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e due dosi di sostanza stupefacente del tipo Mdma, il tutto pronto, con ogni probabilità, per essere venduto al dettaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le provviste per Carnevale. Trovato con droga e contanti. Arrestato un ascolano 42enne Leggi anche: Carinaro, arrestato per un droga un 40enne: trovato con 22 dosi di droga e 120 euro in contanti 26enne trovato a Salerno con 61 kg di droga e 10 mila euro in contanti in camera da letto, arrestatoA Salerno, un giovane di 26 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le provviste per Carnevale. Trovato con droga e contanti. Arrestato un ascolano 42enne. Pasticceria Cioccolateria Colombo. . Dicono che a Carnevale ogni scherzo vale. Tranne il fritto: quello è una cosa seria! Passa a fare scorta di allegria facebook #PLTerredargine #carnevale Oggi, dalle 14 saremo impegnati per la scorta alla sfilata di carnevalea #NovidiModena Ritrovo: ore 13.45 c/o il P.le delle scuole in v.le Martiri Percorso: V.le Martiri fino al teatro V. MalavasiV.ZoldiParco Resisten x.com