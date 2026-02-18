Le Innovazioni del prossimo futuro | gli Istituti Tecnici di fronte la sfida della Riforma LIVE 18 febbraio dalle ore 14 | 30

Il seminario sulle “Innovazioni del prossimo futuro” si svolgerà mercoledì 18 febbraio alle 14:30. L’evento si concentra sulla sfida che gli Istituti Tecnici affrontano con la nuova riforma, che prevede l’introduzione di tecnologie avanzate e percorsi formativi innovativi. Durante l’incontro, esperti e docenti discuteranno delle opportunità e delle difficoltà legate alla trasformazione delle scuole tecniche italiane. La discussione si concentrerà anche sull’adeguamento degli impianti e delle attrezzature per rispondere alle nuove esigenze didattiche. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sarà dedicato alle “Innovazioni del prossimo futuro” l’incontro in programma mercoledì 18 febbraio, dalle 14.30 alle 16.30, all’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine. L’iniziativa mette al centro il ruolo degli Istituti Tecnici nella sfida della riforma e nel rapporto tra scuola, tecnologia e competitività del sistema Paese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Riforma 2026 degli Istituti Tecnici: meno ore di Italiano in V superiore e “Scienze sperimentali” come disciplina unitaria. La preoccupazione del CSPIIl Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso preoccupazioni sulla nuova riforma degli Istituti Tecnici che entrerà in vigore nel 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le Innovazioni del prossimo futuro: gli Istituti Tecnici di fronte la sfida della Riforma, LIVE 18 febbraio dalle ore 14:30; Telecomunicazioni, appello dell’industria a Bruxelles: Reti avanzate tra le priorità della ricerca Ue; Lilly si rafforza nelle terapie cellulari e punta alle CAR-T in vivo: acquisizione da $2,4 mld; EssilorLuxottica, il fatturato 2025 sale dell'11% a 28,5 miliardi. Le Innovazioni del prossimo futuro: gli Istituti Tecnici di fronte la sfida della Riforma, LIVE 18 febbraio dalle ore 14:30Sarà dedicato alle Innovazioni del prossimo futuro l’incontro in programma mercoledì 18 febbraio, dalle 14.30 alle 16.30, all’Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine. L’iniziativ ... orizzontescuola.it Istituti tecnici, transizione infinita: un altro “ritocco” chiamato riforma x.com Precariato, dimensionamento scolastico, aree interne e riforma degli istituti tecnici: questi i temi al centro dell’assemblea territoriale della Uil Scuola che si è svolta questo pomeriggio a Tolentino, alla presenza di sindaci, amministratori locali, associazioni de facebook