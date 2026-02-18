Le truppe ucraine stanno riconquistando alcuni territori, grazie alla recente interruzione del servizio Starlink ai militari russi. Questa limitazione tecnologica ha ridotto temporaneamente la capacità di comunicazione delle forze di Mosca, consentendo alle forze ucraine di avanzare con maggiore facilità. Sebbene l’avanzata sia ancora lenta, rappresenta il movimento più significativo dall’inizio del 2023. La battaglia continua sui fronti più caldi, mentre le forze di Kiev cercano di sfruttare questa opportunità per rafforzare le posizioni conquistate.

La settimana scorsa, tra mercoledì e domenica, l’esercito ucraino ha riconquistato 200 chilometri quadrati di territorio occupati dalla Russia: è l’avanzata più consistente dal giugno del 2023, cioè dai tempi della sua ultima vera controffensiva. Gli ucraini hanno approfittato della disconnessione dei russi dal sistema di comunicazione satellitare Starlink, avvenuta una decina di giorni fa: era previsto mettesse in difficoltà la Russia, e sta succedendo. Il dato dei chilometri ha avuto risonanza sui media perché smentisce la propaganda russa – e una certa percezione occidentale – secondo cui la resistenza ucraina sarebbe allo stremo e l’avanzata dei russi inevitabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le forze ucraine stanno riuscendo a recuperare terreno, lentamente

Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.

Ucraina, soldato britannico muore durante un test delle forze ucraineUn soldato britannico ha perso la vita durante un test delle forze ucraine nei pressi del fronte ucraino.

Live #532 Guerra Russo-Ucraina - Speciale: Zelensky a Kupiansk - Tutti i dettagli e le novità -

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.