Le forze ucraine stanno riuscendo a recuperare terreno lentamente
Le truppe ucraine stanno riconquistando alcuni territori, grazie alla recente interruzione del servizio Starlink ai militari russi. Questa limitazione tecnologica ha ridotto temporaneamente la capacità di comunicazione delle forze di Mosca, consentendo alle forze ucraine di avanzare con maggiore facilità. Sebbene l’avanzata sia ancora lenta, rappresenta il movimento più significativo dall’inizio del 2023. La battaglia continua sui fronti più caldi, mentre le forze di Kiev cercano di sfruttare questa opportunità per rafforzare le posizioni conquistate.
La settimana scorsa, tra mercoledì e domenica, l’esercito ucraino ha riconquistato 200 chilometri quadrati di territorio occupati dalla Russia: è l’avanzata più consistente dal giugno del 2023, cioè dai tempi della sua ultima vera controffensiva. Gli ucraini hanno approfittato della disconnessione dei russi dal sistema di comunicazione satellitare Starlink, avvenuta una decina di giorni fa: era previsto mettesse in difficoltà la Russia, e sta succedendo. Il dato dei chilometri ha avuto risonanza sui media perché smentisce la propaganda russa – e una certa percezione occidentale – secondo cui la resistenza ucraina sarebbe allo stremo e l’avanzata dei russi inevitabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Ucraina, soldato britannico muore durante un test delle forze ucraineUn soldato britannico ha perso la vita durante un test delle forze ucraine nei pressi del fronte ucraino.
Live #532 Guerra Russo-Ucraina - Speciale: Zelensky a Kupiansk - Tutti i dettagli e le novità -
Argomenti discussi: Terminati i colloqui di pace, Zelensky: Manca accordo su questioni cruciali'; Nuova grande offensiva in Ucraina. Svelati i piani di Putin per la primavera; La demolizione della rete elettrica e logistica dell’Ucraina; Ucraina: il caso Pokrovsk e le lezioni sulla guerra urbana.
Ucraina, come le donne stanno cambiando l'esercitoOltre 70mila donne prestano servizio nelle Forze armate ucraine, di cui quasi 20mila in posizioni di combattimento. Euronews ha incontrato tre di loro che, pur non essendo obbligate a rimanere nel ... it.euronews.com
Guerra Ucraina, soldati russi circondati a Kupiansk: la controffensiva vincente di Kiev (e Zelensky esulta)Le forze ucraine hanno recentemente liberato parte di Kupiansk in una controffensiva che ha consentito al Presidente Volodymir Zelensky di farsi fotografare ieri, con indosso il giubbotto anti ... corriereadriatico.it
UCRAINA | Gli agenti delle forze dell'ordine ucraine hanno scoperto un piano per far passare clandestinamente militari di leva utilizzando passaporti altrui attraverso uno dei posti di blocco nella regione di Leopoli. #ANSA facebook
