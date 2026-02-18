Lazio protesta per il Flaminio | i tifosi contro il progetto La decisione per la Coppa Italia! Il comunicato

I tifosi della Lazio protestano contro il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, deciso dalla società. La causa principale riguarda la volontà di trasformare l’area in un centro commerciale, che i supporters considerano una perdita per la storia del club. Molti di loro si sono radunati davanti allo stadio, esponendo striscioni e urlando slogan. La tensione si è accesa anche per la decisione di giocare alcune partite di Coppa Italia in altri stadi. I sostenitori biancocelesti chiedono maggiore ascolto e rispetto per le loro opinioni.

Lazio Atalanta, prosegue la protesta dei tifosi biancocelesti? Spunta il comunicato, ecco la decisioneLa protesta dei tifosi della Lazio non si ferma.

La protesta dei tifosi della Lazio continua: Olimpico vuoto anche per la semifinale di Coppa ItaliaPer il secondo match di fila, lo stadio Olimpico resta deserto, questa volta durante la semifinale di Coppa Italia.

