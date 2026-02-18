Lavoro in Umbria una richiesta su quattro è per i diplomati in amministrazione finanza e marketing
In Umbria, le aziende cercano spesso diplomati in amministrazione, finanza e marketing, rappresentando il 25% delle offerte di lavoro. Questa domanda si riflette nella crescente richiesta di giovani con competenze in gestione aziendale e vendite, soprattutto nel settore commerciale e amministrativo. Molti di questi diplomati trovano opportunità in aziende locali che cercano personale qualificato per supportare la crescita economica della regione.
Mercato del lavoro, in Umbria una richiesta su quattro riguarda diplomati in amministrazione, finanza e marketing. È quanto emerge dalle ultime stime del sistema informativo Excelsior che si basa sui dati di Unioncamere e Ministero del Lavoro. Il trend regionale riflette quello nazionale che, appunto, conferma l'indirizzo amministrativo-contabile fra i più richiesti nel mercato del lavoro attuale. A seguire, fra i più ricercati ci sono i diplomati all'indirizzo turismo ed enogastronomia, all'indirizzo informatico e al corso Cat-geometri. La tendenza delle richieste trova effettivo riscontro anche nei dati del JobPlacement dell’ITET "Aldo Capitini" di Perugia, che nell’ultimo anno, ha registrato 64 richieste di inserimento lavorativo, in media una a settimana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
