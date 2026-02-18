Lavori a Bagnoli De Vivo | Intervento sbagliato esposte a rischi quasi 400.000 persone

De Vivo denuncia che i lavori in corso a Bagnoli, effettuati per preparare l’area all’America’s Cup, sono sbagliati. Secondo l’assessore, circa 400.000 persone vivono o frequentano zone vicine e sono a rischio a causa delle operazioni. Durante i lavori, si sono verificati movimenti di terra e scavi profondi senza adeguati controlli, creando preoccupazioni sulla stabilità delle aree circostanti. Le autorità locali chiedono ora di rivedere le procedure per tutelare la sicurezza della popolazione.

Tempo di lettura: 7 minuti Dagli attuali lavori sulla Colmata di Bagnoli, in vista dell’America’s Cup, deriverebbero potenziali rischi “non solo per il quartiere, ma anche per zone limitrofe come Fuorigrotta, Posillipo, Pozzuoli”. A sostenerlo è il geochimico Benedetto De Vivo, già professore ordinario alla Federico II, e oggi docente aggiunto in vari Atenei nel mondo, come Virginia Tech, Blacksburg, negli Usa, Nanchino e Huangshi in Cina. De Vivo è stato anche consulente della Procura di Napoli nel procedimento penale sulle mancate bonifiche a Bagnoli. Ha appena firmato un articolo sulla rivista internazionale Journal of Geochemical Exploration, intitolato: “Il caso di studio Bagnoli-Napoli, Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, De Vivo: “Intervento sbagliato, esposte a rischi quasi 400.000 persone” Tir lavori a Bagnoli, rete No Box: “24.000 tonnellate rifiuti pericolosi non sono bruscolini”La rete No Box ha denunciato che i lavori di rimozione dei tir a Bagnoli hanno portato allo smaltimento di 24. Leggi anche: Metro, 400.000 euro per i commercianti penalizzati dai cantieri e rinvio per la linea 2: "Lavori nel 2027" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: America's Cup e polveri sottili a Bagnoli, Falconio: C'è stata una perturbazione subsahariana, i lavori non li possiamo fermare; Viaggio tra i residenti di Bagnoli che si sentono in ostaggio nel cantiere dell'America's Cup: Basta lavori, non si respira; La spiaggia sì, la Coppa no. Comitati e cittadini contro i lavori per l’America’s Cup a Bagnoli; Manfredi, formalizzata clausola sociale per lavori a Bagnoli. Bagnoli, la Procura incontra i comitati dopo l’esposto sui lavori per l’America’s CupUna delegazione dei comitati di Bagnoli è stata ricevuta dalla Procura di Napoli, sezione Reati ambientali, in merito ai lavori in corso nel quartiere ... fanpage.it Lavori Bagnoli, Manfredi: Aria inquinata dalle polveri sottili? Mi preoccupano di più altre zoneManfredi sugli sforamenti di pm10 a Bagnoli: Mi preoccupa di più piazza Garibaldi. In Prefettura firmato il protocollo per assumere residenti e svantaggiati. Aria inquinata dalle polveri sottili a B ... fanpage.it Una delegazione dei comitati di Bagnoli è stata ricevuta dalla Procura di Napoli, sezione Reati ambientali, in merito ai lavori in corso nel quartiere per la America’s Cup facebook