L' altra Pisa | Pisa moderna e le sue chiese

Il 25 febbraio parte il ciclo di incontri 'L'altra Pisa: Pisa moderna e le sue chiese', promosso dagli Amici dei Musei e Monumenti Pisani in collaborazione con l'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Pisa. La serie di eventi mira a scoprire aspetti meno noti della città, concentrandosi su edifici religiosi e ambienti storici spesso ignorati. Ogni incontro presenterà approfondimenti e visite guidate, offrendo ai partecipanti un’occasione unica di conoscere meglio il patrimonio locale. La prima sessione si svolgerà nel cuore di Pisa, in un antico monastero restaurato di recente.

Dal prossimo 25 febbraio, prende avvio il ciclo di incontri 'L'altra Pisa: Pisa moderna e le sue chiese', che vede la collaborazione tra gli Amici dei Musei e Monumenti Pisani e l'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Pisa. La rassegna prevede l'apertura straordinaria di quattro chiese cittadine, dove si svolgeranno visite guidate dedicate all'arte e alla storia locale. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 25 febbraio nella chiesa di Santa Marta, con un percorso che dalla fondazione medievale giunge alle vicende costruttive d'epoca moderna, fino ai capolavori del Settecento pisano che qui si trovano conservati.