L’AI applicata all’impresa UniCredit Start Lab fa tappa a Bari

UniCredit Start Lab ha portato a Bari una nuova tappa dedicata all’intelligenza artificiale applicata alle imprese. L’evento ha coinvolto aziende locali che cercano di integrare le tecnologie digitali per migliorare la produttività. Durante l’incontro, esperti hanno presentato soluzioni di AI per semplificare i processi e aumentare la competitività. Le aziende del Sud stanno investendo in innovazione per affrontare le sfide del mercato. La partecipazione di imprese e professionisti locali testimonia la crescente attenzione verso le nuove tecnologie.

BARI (ITALPRESS) – La competitività delle imprese del Sud è sempre più legata alla capacità di integrare innovazione tecnologica, capitale e competenze manageriali. In questo contesto si colloca l'impegno di UniCredit, che attraverso la piattaforma UniCredit Start Lab sostiene la nascita e la crescita di startup e PMI innovative, con l'obiettivo di rafforzare la struttura industriale dei territori e favorire un'evoluzione dimensionale delle imprese. Il confronto sviluppato insieme al Politecnico di Bari inquadra il ruolo dell'Intelligenza Artificiale e delle tecnologie digitali nell'evoluzione dei modelli produttivi, nell'organizzazione delle filiere e nella capacità delle imprese di competere sui mercati nazionali e internazionali, mettendo in relazione sistema finanziario, mondo accademico, imprese e investitori.