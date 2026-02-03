Unicredit Start Lab presentata la call 2026

Unicredit Start Lab torna nel 2026 con una nuova edizione. La banca ha annunciato la chiamata per le start-up e le PMI innovative italiane nel settore tech. In dodici anni, il programma ha valutato circa 9 mila progetti e aiutato 700 imprese a crescere. La sfida ora è trovare le idee più promettenti per il futuro.

Unicredit Start Lab torna nel 2026 con una nuova edizione del suo programma di successo dedicato alle migliori start-up e pmi innovative italiane tech che ha visto la banca, in 12 anni di attività, valutare circa 9 mila progetti imprenditoriali e accompagnare 700 start-up del Paese verso percorsi di crescita. Il roadshow nazionale, partito giovedì 29 gennaio da Catania, proseguirà con le tappe di Torino, Roma, Bari, Bologna, Pordenone e Milano. Nel 2025 640 candidature e 200 partner tra incubatori e acceleratori. Nell'edizione 2025 di Unicredit Start Lab, cha ha visto il coinvolgimento di circa 200 partner a livello nazionale tra incubatori ed acceleratori, sono state avanzate circa 640 candidature da parte di start-up e pmi innovative.

