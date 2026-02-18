L’aggressore della bimba al supermercato interrogato in carcere i parenti in Romania | Se n’è andato di lui non sappiamo più nulla

Il 47enne romeno che sabato ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo si trova ora in carcere, dove è stato interrogato dal gip Michele Ravelli. I parenti dell’uomo in Romania affermano di non aver più notizie di lui e di non sapere dove sia finito. Durante l’interrogatorio, durato poco meno di un’ora, l’uomo ha scelto di parlare, ma ancora non si conoscono i dettagli delle sue parole. Nel frattempo, la bambina si trova in ospedale, dove le hanno diagnosticato una rottura del femore.

Bergamo. L’interrogatorio in carcere è durato poco meno di un’ora. Davanti al gip Michele Ravelli ha scelto di parlare il 47enne romeno che sabato, all’ora di pranzo, ha cercato di strappare dalle braccia della madre una bimba di un anno e mezzo, procurandole la rottura del femore. Le immagini, agghiaccianti, hanno fatto il giro del web. L’uomo ha parlato, ma al momento non è chiaro cosa abbia detto. Pare, tuttavia, non avere chiarito granché i motivi di un gesto così grave. L’avvocato Elena Pasinetti chiederà una perizia per disporre un incidente probatorio e accertare la capacità del suo assistito di intendere e di volere al momento dei fatti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

