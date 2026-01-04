In occasione del 78º anniversario dell’indipendenza del Myanmar, la Giunta militare ha annunciato l’amnistia per oltre 6.100 prigionieri, riducendo inoltre le pene di altri detenuti. La notizia ha attirato numerosi parenti davanti al carcere di Insein, in un momento di attenzione internazionale sulla situazione politica nel paese. Questa misura rappresenta un gesto di clemenza che si inserisce nel contesto di tensioni e sviluppi nel panorama nazionale.

La Giunta militare del Myanmar ha concesso l’amnistia a più di 6.100 prigionieri e ha ridotto le pene di altri detenuti in occasione del 78esimo anniversario dell’indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna. Non è stato chiaro se tra i rilasciati vi siano le migliaia di detenuti politici imprigionati per essersi opposti al governo militare. La televisione di Stato MRTV ha riferito che il generale Min Aung Hlaing, capo del governo militare, ha concesso la grazia a 6.134 prigionieri. La Giunta ha reso noto anche che 52 stranieri saranno rilasciati ed espulsi dal Myanmar. Questo articolo Myanmar, più di 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Myanmar, più di 6.100 prigionieri liberati nell'anniversario dell'indipendenza: i parenti accalcati davanti al carcere di Insein

