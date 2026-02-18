Noa Lang ha segnato un gol decisivo contro la Juventus, dimostrando che il suo talento può cambiare le sorti della squadra. La sua rete ha lasciato senza parole i tifosi avversari, che non si aspettavano una giocata così determinante da parte del calciatore considerato un outsider. La sua prestazione ha anche messo in evidenza come la sua presenza in campo abbia finalmente trovato un ruolo importante nel Napoli.

Il calcio, si sa, possiede una memoria corta e una capacità di redenzione fulminea. La notte di Istanbul ha consegnato alla cronaca la resurrezione sportiva di Noa Lang, l’uomo che fino a un mese e mezzo fa appariva come un corpo estraneo nel progetto tattico del Napoli. Con una doppietta d’autore che ha sigillato il 5-2 con cui il Galatasaray ha travolto la Juventus, l’ala olandese ha definitivamente voltato pagina, trasformando i fischi del “Maradona” nei boati dell’Ali Sami Yen. Un riscatto che profuma di rivalsa, non solo verso i bianconeri, ma verso un passato recente vissuto all’ombra del Vesuvio tra incomprensioni e panchine. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La vendetta di Noa Lang: il “reietto” di Napoli che ha umiliato la Juventus

Leggi anche: Juventus-Napoli, le parole di Noa Lang

Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa LangIl Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.