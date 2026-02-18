La vendetta di Noa Lang | il reietto di Napoli che ha umiliato la Juventus
Noa Lang ha segnato un gol decisivo contro la Juventus, dimostrando che il suo talento può cambiare le sorti della squadra. La sua rete ha lasciato senza parole i tifosi avversari, che non si aspettavano una giocata così determinante da parte del calciatore considerato un outsider. La sua prestazione ha anche messo in evidenza come la sua presenza in campo abbia finalmente trovato un ruolo importante nel Napoli.
Il calcio, si sa, possiede una memoria corta e una capacità di redenzione fulminea. La notte di Istanbul ha consegnato alla cronaca la resurrezione sportiva di Noa Lang, l’uomo che fino a un mese e mezzo fa appariva come un corpo estraneo nel progetto tattico del Napoli. Con una doppietta d’autore che ha sigillato il 5-2 con cui il Galatasaray ha travolto la Juventus, l’ala olandese ha definitivamente voltato pagina, trasformando i fischi del “Maradona” nei boati dell’Ali Sami Yen. Un riscatto che profuma di rivalsa, non solo verso i bianconeri, ma verso un passato recente vissuto all’ombra del Vesuvio tra incomprensioni e panchine. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Juventus-Napoli, le parole di Noa Lang
Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa LangIl Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gratteri sul referendum giustizia: Riforma è vendetta contro Tangentopoli; Il co-regista di No Other Land è stato di nuovo aggredito; No Good Men, la recensione del film di apertura del Festival di Berlino; Zoe Trinchero, la madre: Uccisa perché le ho insegnato a dire No.
Calciomercato Napoli, ecco Noa Lang: tra gol, vendette e magieHa appena compiuto 26 anni e ha già cambiato sei squadre in tre differenti Paesi. Succede quando il calcio è casa tua. Lo hai nel sangue. Il tuo e pure quello che hai incrociato nel tuo cammino. ilmattino.it
Due gol di Noa Lang contro la Juventus e torna subito il dibattito tra i tifosi del Napoli: colpa di Conte o colpa del calciatore olandese Esprimetevi. facebook
Noa #Lang dopo la doppietta in Champions League alla #Juventus: "Non ho dato il massimo in campo oggi. Avrei potuto ancora fare di meglio…” x.com