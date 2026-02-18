La Serie A è piccolissima in Champions dopo la Juve perde pure l'Atalanta | ko con il Borussia

La Juventus ha perso in Champions League, e ora anche l'Atalanta lascia il torneo con una sconfitta contro il Borussia Dortmund. La squadra tedesca ha segnato due gol nel primo tempo, grazie a Guirassy e Beier, e ha dominato la partita davanti ai propri tifosi. La partita si è disputata a Dortmund, dove i bergamaschi non sono riusciti a reagire.

A Dortmund, il Borussia chiude nel primo tempo la partita con l'Atalanta, battuta per 2-0. Gol di Guirassy e Beier. Tra otto giorni a Bergamo, l'Atalanta cercherà la remuntada.