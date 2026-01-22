Champions League la Juve passa 2-0 contro il Benfica | Atalanta ko in casa con l’Athletic 2-3

La Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Benfica, grazie a due reti nella ripresa di Thuram e McKennie, nel match della settima giornata di Champions League. Nel frattempo, l'Atalanta ha subito una sconfitta casalinga con l’Athletic, conclusasi 2-3. Questi risultati influenzano la classifica e il percorso delle squadre nel girone, evidenziando l’importanza di ogni singola partita nella competizione europea.

Con due gol nella ripresa firmati da Thuram e McKennie la Juve supera 2-0 il Benfica di Mourinho nel match valido per la settima giornata del girone di Champions League. Grazie a questa vittoria i bianconeri salgono a 12 punti in classifica, gli stessi dell’ Inter, asssicurandosi con certezza un posto ai playoff e mantenendo un piccolissimo spiraglio per l’accesso diretto agli ottavi. I portoghesi, che nel finale hanno fallito un rigore con Pavlidis, scivolato al momento di calciare, restano invece fermi a quota 6, a un passo dall’eliminazione dalla manifestazione.Nel primo quarto d’ora doppio squillo di Yildiz, che per due volte va vicino al gol con conclusioni da fuori area. 🔗 Leggi su Lapresse.it

