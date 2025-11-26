Il beauty brand Mario Badescu che regala dosi folli di sicurezza in sé e si scusa per la pelle da urlo data dai suoi prodotti
«A quanto pare i nostri prodotti hanno provocato una luminosità fuori controllo», si legge nell'ultimo post Instagram del marchio skincare Mario Badescu. Le cui formule spopolano tra le ragazzine, che cercano i prodotti di Badescu tra gli scaffali di Sephora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Black Beauty Week – 24/30 Novembre La settimana è black, ma gli sconti sono luminosi Per 7 giorni puoi regalare (o regalarti) una skincare da sogno con sconti fino al 30% sui brand più amati. -30% su RVB Lab, Hino Natural Skincare, Vichy, La Roc - facebook.com Vai su Facebook