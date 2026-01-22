Albor un nuovo inizio per i piccoli pazienti dopo la cura oncologica

Il 21 gennaio a Casa Verona è stato presentato Albor, un progetto di Abeo Verona dedicato ai bambini e agli adolescenti che hanno concluso il percorso di cure oncologiche. L'iniziativa mira a offrire un supporto dedicato, contribuendo a un nuovo inizio e favorendo il benessere dei giovani dopo il trattamento. Un passo importante per accompagnare i piccoli pazienti nel percorso di reinserimento e crescita.

Presentato da Abeo un modello multidisciplinare per accompagnare bambini e famiglie verso una normalità serena e consapevole Ieri mattina, 21 gennaio, a Casa Verona, è stato presentato Albor, il nuovo progetto di Abeo Verona dedicato interamente ai bambini e agli adolescenti che hanno concluso il difficile percorso delle cure oncologiche. L'iniziativa si configura come un modello innovativo di servizi integrati e multidisciplinari volto ad accompagnare i piccoli pazienti e i loro nuclei familiari nel delicato periodo del post-terapia. L'obiettivo fondamentale è favorire un completo recupero fisico, psicologico, sociale ed educativo, sostenendo il ritorno a una quotidianità che sia al contempo serena e consapevole.

