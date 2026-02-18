La forza di una donna anticipazioni dal 21 al 27 febbraio 2026 | Enver da fuoco alla sua casa
Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 21 al 27 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 27 febbraio. Nei prossimi episodi La forza di una donna Enver è costretto a fare i conti con un dolore che sembra non lasciargli tregua: la morte della moglie Hatice ha davvero distrutto l’uomo, portandolo ad avere visioni che potrebbero costargli davvero molto care. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
