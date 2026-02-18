La Destra Giovanile avellinese unita per ricordare Quentin

Venerdì si uniranno tutti i coordinamenti dei movimenti giovanili della Destra Avellinese per un presidio statico alle ore 16:30, Corso Vittorio Emanuele II, in memoria di Quentin il ragazzo francese di 23 anni, che è stato aggredito a calci e pugni - perdendo così la vita - da un gruppo di ragazzi appartenenti al mondo Antifa. Non ci sono interessi di partito o di coalizione, non ci saranno le nostre bandiere perché davanti alla morte di un ragazzo che lotta per le sue idee il dolore e il ricordo devono riguardare tutti i giovani; ricorderemo un martire dell'Europa, un nuovo martire del nostro mondo caduto per le sue idee da chi crede di detenere l'idea giusta.