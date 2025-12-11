A Bitonto va in scena ' Tutto Daccapo!' una narrazione teatrale di Raffaello Fusaro
A Bitonto prende vita 'Tutto Daccapo!', uno spettacolo teatrale di Raffaello Fusaro. La rappresentazione, che prosegue al Teatro Traetta, fa parte della stagione di prosa promossa dal Comune di Bitonto in collaborazione con Puglia Culture, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e ricca di emozioni.
Prosegue al Teatro Traetta la stagione di prosa, promossa dal Comune di Bitonto in collaborazione con Puglia Culture. Venerdì 12 dicembre (ore 20) sul palco Raffaello Fusaro torna con “Tutto daccapo!”, una nuova emozionante performance di narrazione e poesia incentrata sull’idea che l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
