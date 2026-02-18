La camminata corretta nei bambini ecco cosa sapere

La presenza della Dott.ssa nel nuovo ambulatorio di podologia di Habilita Medical Clusone nasce dall’aumento di problemi ai piedi tra i bambini. Molti genitori notano difficoltà nel camminare o dolori inspiegabili nei piccoli, spingendo alla necessità di un controllo specializzato. L’ambulatorio offre visite e consigli per correggere le posture e prevenire futuri disturbi. La struttura si trova in via Zucchelli 2 e mira a intervenire tempestivamente sui problemi più comuni. La cura corretta dei piedi dei bambini diventa così una priorità.

In Habilita Medical Clusone, il poliambulatorio specialistico di via Zucchelli 2, è stato attivato l’ambulatorio di podologia con la Dott.ssa Giada Carrara. Con lei abbiamo approfondito il tema delle alterazioni della deambulazione, con un’attenzione speciale per l’ambito pediatrico. “Per alterazioni della deambulazione – spiega la Dott.ssa Carrara – si intende qualsiasi cambiamento nel modo di camminare che si discosti dal normale sviluppo motorio del bambino. Comunemente si vede la camminata come un gesto semplice e spontaneo, ma in realtà è il risultato di un complesso equilibrio tra muscoli, articolazioni e sistema nervoso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Il tumore all’occhio nei bambini. “Arrivano pazienti ogni settimana. Malattia rara, ecco cosa fare”Il tumore all’occhio nei bambini è una condizione rara ma grave, che richiede attenzione e tempestività. Scuola, ecco la procedura per le iscrizioni. Come funziona e cosa c’è da sapereEcco le informazioni principali sulla procedura di iscrizione scolastica per l’anno 2026-2027. How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. È il momento di iniziare! Sabato 21 Febbraio parte il Corso Base di Nordic Walking: il primo passo per imparare la tecnica corretta, allenarti in modo completo e trasformare una semplice camminata in un vero workout Se sei tra gli ultimi indecisi… q facebook