Scuola ecco la procedura per le iscrizioni Come funziona e cosa c’è da sapere

Ecco le informazioni principali sulla procedura di iscrizione scolastica per l’anno 2026-2027. A Bologna, gli Open Day si svolgono fino a gennaio, mentre le iscrizioni si apriranno alle 8 del 13 gennaio per le scuole elementari, medie e superiori statali. Di seguito, una guida chiara e dettagliata per conoscere i passaggi e le scadenze da rispettare.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Ultimi Open Day a gennaio e poi dalle ore 8 del 13 gennaio si aprono le iscrizioni per le prime classi di elementari, medie e superiori statali per l ’anno scolastico 2026-2027. Termine ultimo per l’invio delle domande attraverso la piattaforma Unica l e ore 20 del 14 febbraio 2026. Tra i nuovi indirizzi al via a settembre 2026, c’è anche il liceo del Made in Italy all’Ipsas Aldrovandi Rubbiani al quale è possibile iscriversi a gennaio. Per tutti gli ordini di scuola, l’invio delle domande è vissuto come un campionato: meno iscritti comporta una contrazione delle classi e dell’organico di docenti e personale Ata (tecnici, segretarie e collaboratori scolastici). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

