La Camera ricorda Quentin E la sinistra perde l’ennesima occasione per prendere le distanze dall’antifascismo militante

La Camera ha dedicato un minuto di silenzio a Quentin Deranque, il giovane francese di 23 anni ucciso durante una rissa a Lione. La morte di Quentin, avvenuta a causa di un'aggressione da parte di gruppi antifascisti, ha scosso l’opinione pubblica. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla violenza politica in Europa e sul ruolo delle forze di sinistra. Nonostante le condanne di alcuni esponenti, molte anime della sinistra non hanno condannato fermamente l’attacco, lasciando aperto il confronto.

La Camera ha ricordato con un minuto di silenzio Quentin Deranque, il ragazzo francese di 23 anni ucciso di botte dagli antifascisti a Lione. La commemorazione, promossa da FdI, offriva anche la possibilità per tutte le forze politiche di prendere una distanza netta dalla violenza politica, che per essere credibile richiede però il rifiuto esplicito di qualsiasi contiguità con gli ambienti che la perpetrano. Un passaggio che, purtroppo, la sinistra non è riuscita a compiere rispetto al mondo antagonista e dell’antifascismo militante, preferendo piuttosto presentarsi come vittima di strumentalizzazione politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

