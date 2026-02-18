La Camera ricorda Quentin E la sinistra perde l’ennesima occasione per prendere le distanze dall’antifascismo militante
La Camera ha dedicato un minuto di silenzio a Quentin Deranque, il giovane francese di 23 anni ucciso durante una rissa a Lione. La morte di Quentin, avvenuta a causa di un'aggressione da parte di gruppi antifascisti, ha scosso l’opinione pubblica. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla violenza politica in Europa e sul ruolo delle forze di sinistra. Nonostante le condanne di alcuni esponenti, molte anime della sinistra non hanno condannato fermamente l’attacco, lasciando aperto il confronto.
La Camera ha ricordato con un minuto di silenzio Quentin Deranque, il ragazzo francese di 23 anni ucciso di botte dagli antifascisti a Lione. La commemorazione, promossa da FdI, offriva anche la possibilità per tutte le forze politiche di prendere una distanza netta dalla violenza politica, che per essere credibile richiede però il rifiuto esplicito di qualsiasi contiguità con gli ambienti che la perpetrano. Un passaggio che, purtroppo, la sinistra non è riuscita a compiere rispetto al mondo antagonista e dell’antifascismo militante, preferendo piuttosto presentarsi come vittima di strumentalizzazione politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“Quentin è stato vittima dell’antifascismo militante”. Parla Astrid del Collettivo Nemesis (video)Astrid del Collettivo Nemesis ha dichiarato che Quentin è stato ucciso da atti di antifascismo militante, sottolineando che si tratta di un fatto accertato.
A sinistra non sanno più prendere le distanze dal terrorismo?L'articolo analizza la recente posizione di alcune forze di sinistra nei confronti del terrorismo e dell'antisemitismo, focalizzandosi sulle dichiarazioni di Graziano Delrio, senatore del Pd, e sul dibattito che ne è scaturito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LEGA * CAMERA: FRANCIA: TOCCALINI (LEGA), AVS SPIEGHI PERCHÉ HA PREMIATO ESPONENTE DI GRUPPO COINVOLTO IN OMICIDIO QUENTIN.
Francia: alla Camera ricordo Deranque, aula osserva un minuto di silenzioRoma, 18 feb (Adnkronos) - La Camera ricorda l'attivista francese Quentin Deranque ucciso a Lione la scorsa settimana. L'aula ha osservato un minuto di silenzio e poi tutti i gruppi sono intervenuti p ... ilsannioquotidiano.it
Stefania Ascari ricorda alla Camera Attilio Manca: ''Fu omicidio di mafia'' #attiliomanca #stefaniaascari #cameradeideputati facebook
La Camera di Commercio di Roma ti ricorda che ogni giovedì gli sportelli di Viale dell'Oceano Indiano 19 e di Via Appia Nuova 214 restano aperti fino alle ore 18:00. x.com