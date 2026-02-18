Il colore bordeaux si conferma protagonista della moda perché, negli ultimi anni, conquista le vetrine e i guardaroba di molti. Questa tonalità intensa, che richiama il vino rosso, continua a essere scelta da stilisti e consumatori per creare look eleganti e versatili. Per la prossima primavera-estate 2026, il bordeaux si prepara a essere ancora protagonista, con abbinamenti che si rivelano sempre più facili e di grande impatto.

Sono almeno due, forse tre stagioni che i l bordeaux domina conversazioni, passerelle e scaffali. Riconfermandosi anche per la primavera estate 2026. Accessori, soprattutto borse, si sono moltiplicati in questa tonalità profonda, sofisticata, apparentemente facile. Ma una volta varcata la soglia di casa, la domanda resta: con cosa si abbina davvero una borsa bordeaux? Perché non sempre ciò che è di tendenza è anche immediato da indossare. Quella che sembrava la svolta del guardaroba rischia di restare lì, appoggiata dove l’abbiamo lasciata tornando dai negozi. In questi casi non è il modello a fare la differenza, né l’outfit in sé: è l’abbinamento cromatico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La borsa bordeaux non perdona: 5 abbinamenti impeccabili

L’oggetto-desiderio del momento è la borsa bordeaux, l’accessorio luxury dell’invernoLa borsa bordeaux rappresenta un elemento di eleganza discreta e senza tempo, ideale per impreziosire il look invernale.

Come domare la pelliccia nera in 5 outfit impeccabiliScopri come indossare la pelliccia nera in modo elegante e senza rischi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.