Come domare la pelliccia nera in 5 outfit impeccabili

Scopri come indossare la pelliccia nera in modo elegante e senza rischi. In questo articolo, ti guideremo attraverso cinque outfit semplici e raffinati, ideali per valorizzare questa versatile capospalla. Dalla scelta dei materiali alle combinazioni più adatte, imparerai a dominare il look con sobrietà e stile, senza rinunciare alla comodità e alla sensibilità etica.

Nessun pericolo. La pelliccia nera – lunga o corta, effetto astrakan o yeti, in shearling o aspen, rigorosamente finta – non graffia chi sa come indossarla. Resta uno dei capispalla più vistosi del guardaroba invernale: magnetica, teatrale, capace di farsi notare senza sforzo. Proprio per questo va tenuta a bada. Come una pantera, non ama le invasioni di campo: chiede spazio, equilibrio, misura.

