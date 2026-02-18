Juventus Spalletti trema per Bremer | a rischio tre match fondamentali | VIDEO CM

Gleison Bremer si infortuna durante il match di Champions League contro il Galatasaray, e la Juventus teme di dover fare a meno del difensore brasiliano per tre partite chiave. Nella partita persa in casa dei turchi, il giocatore è stato costretto a uscire al primo tempo, e le sue condizioni preoccupano i dirigenti bianconeri. La sua assenza potrebbe influire seriamente sulla difesa della squadra nelle prossime settimane.

Il difensore brasiliano è stato costretto al cambio nel primo tempo del match di Champions perso in casa del Galatasaray Piove sul bagnato per la Juventus, che rischia di perdere per il prossimo (e fondamentale) ciclo di partite Gleison Bremer dopo la nefasta serata di Istanbul. Il difensore brasiliano – nella pesantissima sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray – ha rimediato un fastidio al flessore della coscia destra, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca già alla mezz'ora del primo tempo.

