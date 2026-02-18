Juventus Spalletti trema per Bremer | a rischio tre match fondamentali | VIDEO CM
Gleison Bremer si infortuna durante il match di Champions League contro il Galatasaray, e la Juventus teme di dover fare a meno del difensore brasiliano per tre partite chiave. Nella partita persa in casa dei turchi, il giocatore è stato costretto a uscire al primo tempo, e le sue condizioni preoccupano i dirigenti bianconeri. La sua assenza potrebbe influire seriamente sulla difesa della squadra nelle prossime settimane.
Il difensore brasiliano è stato costretto al cambio nel primo tempo del match di Champions perso in casa del Galatasaray Piove sul bagnato per la Juventus, che rischia di perdere per il prossimo (e fondamentale) ciclo di partite Gleison Bremer dopo la nefasta serata di Istanbul. Esami per Bremer dopo l’infortunio (Ansa) – Calciomercato.it Il difensore brasiliano – nella pesantissima sconfitta nell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray – ha rimediato un fastidio al flessore della coscia destra, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca già alla mezz’ora del primo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus, con il Benfica è decisiva in Champions: due novità per Spalletti | VIDEO CMLa Juventus si prepara ad affrontare il Benfica all’Allianz Stadium, in una partita fondamentale della fase a gironi di Champions League.
Spalletti ribalta la Juventus per il Monaco: occhio al pericolo giallo | VIDEO CMLa partita tra Monaco e Juventus chiude la fase a gironi di Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, ma Spalletti no! Ecco la decisione del club bianconero e il suo sostituto; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Spalletti-Juve avanti insieme: via libera di Elkann, summit alla Continassa e patto per il futuro; Calcio: rabbia Juve nel tunnel, Spalletti e Chiellini contro l'arbitro.
Juventus, Spalletti trema per Bremer: a rischio tre match fondamentali | VIDEO CMPiove sul bagnato per la Juventus, che rischia di perdere per il prossimo (e fondamentale) ciclo di partite Gleison Bremer dopo la nefasta serata di Istanbul. calciomercato.it
Juventus, Spalletti: Stasera fatti tre passi indietro, troppi errori. Problemi per BremerSconfitta amarissima per la Juventus nella gara di Champions League contro il Galatasaray. La squadra bianconera rischia seriamente di essere eliminata dalla competizione europea. Luciano Spalletti ha ... msn.com
Cronache di spogliatoio. . Una caduta rovinosa della Juventus che complica terribilmente il passaggio del turno in Champions. Probabilmente sul 3-2 in 10 uomini, la squadra di Spalletti avrebbe dovuto proteggere il minimo svantaggio. #cronachedispogliatoi facebook
#Juventus, che succede La risposta di Spalletti x.com