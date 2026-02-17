Spalletti | Fatti molti passi indietro L' espulsione ha pesato ma così non va

Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta, attribuendo il risultato a un passo indietro nelle prestazioni e all'espulsione che ha influenzato il gioco. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha spiegato che i giocatori devono mostrare più personalità e carattere, perché in alcune occasioni non hanno valutato correttamente i rischi. Ha anche anticipato che ci saranno cambiamenti nelle prossime partite per migliorare l’atteggiamento in campo.

“Abbiamo fatto diversi passi indietro”. Luciano Spalletti è netto e categorico dopo il 5-2 rimediato a Istanbul con il Galatasaray. E preannuncia anche “decisioni dopo le analisi per prenderci delle responsabilità, dovendo tenere conto di un intero popolo”. L’allenatore salva davvero poco della prestazione dei suoi: “Abbiamo finito male il primo tempo, abbiamo cercato di mettere ordine ma siamo calati sul piano della personalità e del carattere. Sicuramente l’espulsione è pesata molto, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Non ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stavamo facendo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta contro il Galatasaray, spiegando che la Juventus ha fatto tre passi indietro a causa di errori nelle decisioni difensive.

