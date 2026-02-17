Spalletti | Fatti molti passi indietro L' espulsione ha pesato ma così non va
Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta, attribuendo il risultato a un passo indietro nelle prestazioni e all'espulsione che ha influenzato il gioco. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha spiegato che i giocatori devono mostrare più personalità e carattere, perché in alcune occasioni non hanno valutato correttamente i rischi. Ha anche anticipato che ci saranno cambiamenti nelle prossime partite per migliorare l’atteggiamento in campo.
“Abbiamo fatto diversi passi indietro”. Luciano Spalletti è netto e categorico dopo il 5-2 rimediato a Istanbul con il Galatasaray. E preannuncia anche “decisioni dopo le analisi per prenderci delle responsabilità, dovendo tenere conto di un intero popolo”. L’allenatore salva davvero poco della prestazione dei suoi: “Abbiamo finito male il primo tempo, abbiamo cercato di mettere ordine ma siamo calati sul piano della personalità e del carattere. Sicuramente l’espulsione è pesata molto, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Non ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stavamo facendo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spalletti: “Abbiamo fatto tre passi indietro. Sono per giocare la palla ma in certe situazioni va spazzata”Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta contro il Galatasaray, spiegando che la Juventus ha fatto tre passi indietro a causa di errori nelle decisioni difensive.
Leggi anche: Elmas: «Spalletti resta per me un allenatore speciale, ma ha perso e va bene così»
IL GIORNO IN CUI SPALLETTI RICEVETTE L’ESPULSIONE PIÙ DIVERTENTE DELLA STORIA
Argomenti discussi: Juve – Spalletti, i passi verso il rinnovo: la situazione; Conferenza stampa Spalletti post Juve Lazio | Abbiamo fatto passi in avanti enormi domani gli faccio un applauso per la mentalità e la reazione Bisogna essere felici della pressione che abbiamo addosso.
Juventus, Spalletti: Non uno ma tre passi indietro, ci abbiamo messo del nostroLuciano Spalletti, tecnico della Juventus, commenta così ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta per 5-2 nella sfida di Champions League. tuttomercatoweb.com
Juventus, Spalletti: Stasera fatti tre passi indietro, sotto tanti punti di vistaLe parole dell'allenatore della Juventus Spalletti al termine della gara d'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray ... gianlucadimarzio.com
Luciano Spalletti dopo Juventus-Lazio dice ciò che molti pensano: regolamento da riscrivere su rigori, step on foot e chiamate VAR. E una richiesta sacrosanta: arbitri professionisti, non più i “precari” del calcio. Perché senza regole chiare e chi applica il mesti facebook
(Gds) "Non solo l'11 titolare, Spalletti per l'Inter punterà molto sui giocatori pronti ad entrare dalla panchina" ow.ly/Nmrq50YealJ x.com