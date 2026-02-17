Juventus debacle storica ad Istanbul il 5-2 col Galatasaray entra nella lista nera! Da Vienna a Cardiff i precedenti

La Juventus ha subito una sconfitta pesante ad Istanbul, con il 5-2 contro il Galatasaray, che entra di diritto nella lista delle disfatte peggiori. La squadra di Torino ha incassato cinque reti in una partita che ricorderanno a lungo i tifosi, considerando anche le precedenti sconfitte da Vienna a Cardiff che hanno lasciato il segno. È stata una notte da dimenticare, che si aggiunge alle pagine più nere della storia europea dei bianconeri.

