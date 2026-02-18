Juve l’affondo di Ezio Greggio | Mercato sbagliato non si campa di soli miracoli

Ezio Greggio ha criticato duramente la Juve dopo la sconfitta contro il Galatasaray a Istanbul, accusando la dirigenza di aver sbagliato il mercato e sottolineando che non si può vivere di semplici miracoli. La sua presa di posizione arriva dopo aver visto la squadra incapace di reagire durante la partita, evidenziando una scelta di acquisti discutibile e una rosa poco equilibrata.

La Juventus affonda a Istanbul sotto i colpi del Galatasaray, innescando una durissima reazione mediatica da parte di Ezio Greggio sulla gestione del parco giocatori bianconero. Il noto sostenitore del club ha puntato il dito contro una programmazione di mercato ritenuta fallimentare, evidenziando le lacune strutturali emerse nella disfatta turca. “Le campagne acquisti degli ultimi anni si sono rivelate inadeguate e oggi il campo ha emesso la sentenza definitiva”, ha tuonato il conduttore attraverso i propri canali social. L’analisi del tifo organizzato e dei volti noti della Continassa mette a nudo la fragilità di una rosa priva di alternative valide, specialmente nel reparto avanzato e in mediana.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: "Noi cacciati per una risata da un funerale (sbagliato)"Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono stati licenziati dopo aver fatto una battuta inopportuna durante un funerale, scatenando polemiche sui social.

Leggi anche: Ezio Greggio durissimo con la Juve: “Dirigenza di incapaci, comprati solo bidoni. Spalletti…”

GREGGIO CONTRO COMOLLI: “SONO DEGLI INCAPACI” | NUOVO DS, OTTOLINI NIENTE JUVENTUS

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.