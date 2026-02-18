Juve dai due volti dopo la disfatta di Istanbul contro il Galatasaray | l’analisi sulla squadra di Spalletti

La Juventus ha mostrato due facce diverse dopo la sconfitta in Turchia contro il Galatasaray. La causa principale è stata la debolezza difensiva nel primo tempo e la mancanza di compattezza in campo. I nuovi acquisti sembrano ancora in fase di adattamento, con alcuni calciatori che faticano a trovare il ritmo giusto. La squadra ha reagito nel secondo tempo, ma il divario tra le due prestazioni è evidente. La Juve dovrà migliorare rapidamente per superare le insidie europee.

Juve, l'analisi del rendimento europeo svela i due volti della squadra con certezze granitiche e crolli verticali dei nuovi acquisti. La campagna europea della Juventus, culminata nella dolorosa sconfitta per 5-2 nell'andata dei playoff contro il Galatasaray, ha restituito l'immagine di una squadra dai due volti. Analizzando le pagelle stagionali in Champions League, emerge una frattura netta tra chi ha trovato nell'Europa il proprio habitat naturale e chi, invece, è naufragato sotto le luci dei riflettori internazionali. I PROMOSSI: L'EURO-DUSAN E IL PENDOLINO WESTON Se in campionato ha vissuto alti e bassi, in Coppa Dusan Vlahovic è una sentenza.

Varriale su Galatasaray Juve: «Disfatta bianconera in Turchia. Avversari dilaganti dopo il primo tempo chiuso con la squadra di Spalletti in vantaggio. Su Yildiz…»Varriale ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, avvenuta in Turchia, attribuendola alle difficoltà della squadra di Spalletti nel secondo tempo.

Guardalà sicuro sulla Juve di Spalletti dopo la vittoria in Champions League: «Nuovo modulo in vista dopo Bologna, decisivo il nodo difensori». L’analisi sulla possibilità playoffDopo la vittoria in Champions League, Guardalà si mostra ottimista sulla Juventus di Spalletti, evidenziando un possibile nuovo modulo e l'importanza del reparto difensivo.

