Jona Mennite il doppiatore italiano di Ilya Rozanov scelto dopo il disastro del primo doppiaggio

Jona Mennite ha preso in mano il doppiaggio di Ilya Rozanov dopo il disastro del primo tentativo, scatenando molte reazioni sui social. La scelta di sostituire il precedente doppiatore è arrivata dopo le numerose critiche degli spettatori, che si sono lamentati della qualità della voce. HBO Max Italia ha deciso di intervenire per correggere la situazione e migliorare l’esperienza degli spettatori italiani.

Il Doppiaggio Riscritto: Jona Mennite e la Sfida di Dare Voce a Ilya Rozanov. Una tempesta sui social media ha costretto HBO Max Italia a intervenire sul doppiaggio della serie “Heated Rivalry”. Al centro della polemica, l’errata pronuncia dei nomi e, soprattutto, la perdita dell’accento russo del personaggio di Ilya Rozanov. La piattaforma ha quindi affidato a Jona Mennite il compito di rifare il doppiaggio, affiancato dal consulente Stefano Macchi, per rispondere alle richieste di un pubblico online indignato. Dalle Critiche Online alla Soluzione: Un Caso di Ascolto del Pubblico. La vicenda è nata con la pubblicazione del trailer italiano di “Heated Rivalry”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio a Davide Lionello, voce del doppiaggio italiano e figlio di OresteÈ venuto a mancare a Roma Davide Lionello, doppiatore e figlio dell’attore Oreste Lionello.

Pino Colizzi, voce iconica del cinema italiano, si è spento a 88 anni: un addio al maestro del doppiaggio.Pino Colizzi, la voce che ha dato vita a numerosi personaggi del cinema italiano, è morto a 88 anni a Roma.

