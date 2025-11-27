Proiezione del cortometraggio Ferro | al Cinema Lux presente anche il cast

Lunedì 1° dicembre alle 19 il Cinema Lux di Messina ospiterà una serata speciale dedicata alla presentazione del cortometraggio Ferro di VRAB Pictures, scritto e diretto da Lucilla Mininno, prodotto da MitrArtProduction e distribuito da Prem1ere Film.La proiezione si svolgerà alla presenza del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

proiezione del cortometraggio ferro al cinema lux presente anche il cast

