Proiezione del cortometraggio Ferro | al Cinema Lux presente anche il cast
Lunedì 1° dicembre alle 19 il Cinema Lux di Messina ospiterà una serata speciale dedicata alla presentazione del cortometraggio Ferro di VRAB Pictures, scritto e diretto da Lucilla Mininno, prodotto da MitrArtProduction e distribuito da Prem1ere Film.La proiezione si svolgerà alla presenza del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Il materasso”, proiezione del cortometraggio a Campobasso https://www.molisenews24.it/il-materasso-proiezione-del-cortometraggio-a-campobasso-128930.html?_unique_id=6925956f9009e - facebook.com Vai su Facebook
Messina. Il Cinema Lux di ospita la presentazione del cortometraggio Ferro di Lucilla Mininno ambientato a Torre Faro - Lunedì 1° dicembre alle 19:00 il Cinema Lux di Messina ospiterà una serata speciale dedicata alla presentazione del cortometraggio Ferro di VRAB Pictures, scritto e diretto da Lucilla Mininno, ... libertasicilia.it scrive
Messina ospita la presentazione del cortometraggio Ferro di Lucilla Mininno - Lunedì 1° dicembre alle 19:00 il Cinema Lux di Messina ospiterà una serata speciale dedicata alla presentazione del cortometraggio Ferro di VRAB Pictures, scritto e diretto da Lucilla Mininno, prodott ... Come scrive strettoweb.com