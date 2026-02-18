L’Iran ha annunciato la chiusura dello spazio aereo domani a causa di un lancio missilistico, secondo le fonti ufficiali. La decisione riguarda vaste zone del sud del Paese, dove verranno effettuate esercitazioni militari con missili balistici. La comunicazione, pubblicata tramite un avviso di sicurezza aerea, ha subito attirato l’attenzione internazionale. La misura, che durerà alcune ore, mira a garantire la sicurezza durante le operazioni militari. La notizia si aggiunge alle crescenti tensioni nella regione.

Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - L'Iran ha emesso un avviso ufficiale per la sicurezza aerea (NOTAM), avvertendo del lancio di missili pianificato in vaste aree del sud del Paese per domani. Lo riporta Ynet News. Secondo i dati della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, lo spazio aereo nelle aree di lancio sarà chiuso al traffico tra le 6,30 e le 17,30 (ora italiana). Secondo il notiziario israeliano, l'Occidente e Israele stanno monitorando attentamente le segnalazioni, dopo che l'Iran ha condotto numerose esercitazioni nelle ultime settimane, che ieri hanno portato anche alla chiusura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: media, 'Teheran annuncia chiusura spazio aereo domani in vista di lanci missilistici'

Teheran riapre lo spazio aereo. Media: “Trump vorrebbe un’azione rapida e decisiva”Teheran ha annunciato la riapertura dello spazio aereo, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali.

Iran, le proteste in diretta: Trump frena su attacco USA: “Osserveremo e vedremo come procede”, riaperto spazio aereo a TeheranLe ultime notizie dall'Iran segnalano la sospensione dell'attacco degli Stati Uniti, con le tensioni ancora elevate nel paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.