Intervento al cuore a Torrette infezione fatale | morta a 71 anni Ora diteci perché

Maria Rossi, 71 anni, è morta a causa di un'infezione grave subito dopo un intervento al cuore a Torrette. L’operazione, inizialmente programmata per risolvere un problema di cuore, si è complicata rapidamente, portandola a tornare in sala operatoria poche ore dopo. La donna ha sviluppato una sepsi che non le ha lasciato scampo.

ANCONA - Un intervento programmato al cuore, dopo poche ore di nuovo in sala operatoria, le complicanze, la sepsi. È su questa sequenza che la Procura di Ancona dovrà fare chiarezza dopo l'esposto presentato dai familiari di Antonietta Russo, pescarese di 71 anni, morta domenica all'ospedale regionale. La donna era stata ricoverata il 10 febbraio scorso nel reparto di Cardiochirurgia di Torrette per la sostituzione di una valvola cardiaca. Un intervento programmato, in una struttura considerata tra le eccellenze italiane. Analisi pre-ricovero valutate positivamente per un intervento considerato senza particolari rischi.