Intermezzo | le sculture di Allegra Hicks dialogano con il barocco del Purgatorio ad Arco

Il 20 febbraio, Allegra Hicks apre una mostra al Purgatorio ad Arco con le sue sculture moderne. L’esposizione, intitolata “Intermezzo”, rimarrà aperta fino al 30 marzo e si svolge nel complesso storico di via dei Tribunali. Hicks crea opere che si confrontano con il barocco del luogo, integrando materiali diversi come il vetro e il metallo. La curatrice Adriana Rispoli ha scelto di mettere in risalto il dialogo tra le sculture dell’artista e gli arredi religiosi antichi. La mostra invita i visitatori a scoprire un nuovo modo di interpretare il contrasto tra passato e presente.

Dal 20 febbraio al 30 marzo il Complesso monumentale del Purgatorio ad Arco ospita "Intermezzo", mostra personale di Allegra Hicks, a cura di Adriana Rispoli, realizzata in collaborazione con Progetto Museo. L'inaugurazione è in programma venerdì 20 febbraio alle ore 17.30. Il progetto espositivo, concepito appositamente per gli antri barocchi della chiesa, riunisce cinque lavori scultorei collocati in modo da costruire un unico racconto. Le opere instaurano un dialogo serrato con lo spazio, evitando ogni astrattezza: qui l'arte si misura con il luogo e con il pubblico, chiamato a entrare fisicamente e simbolicamente nella scena.